Юные борцы из Карелии завоевали путевки на первенство мира

Первенство России по борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги прошло в начале октября в Московской области. Соревнования собрали более тысячи участников, в том числе из Карелии.

По итогам стартов спортсмены сборной команды республики взяли три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль, рассказали в министерстве спорта республики. В возрастной категории 14-15 лет Ксения Скачилова из Петрозаводска стала серебряным призером первенства России в двух дисциплинах – грэпплинг и грэпплинг-ги.

Чемпионкой в этих дисциплинах в возрастной категории 12-13 лет стала петрозаводчанка Анастасия Миронова. Схватки, включая финальные, юная спортсменка выиграла досрочно удушающими и болевыми приемами. В возрастной категории 14-15 лет спортсмены из Лахденпохьи заняли призовые места: Еремин Денис завоевал золото и серебро, а Алена Николаева - бронзу.

Спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные награды, получили право участвовать в первенстве мира.

Грэпплинг - вид борьбы не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приема, является отличительной особенностью грэпплинга. Другой отличительной чертой грэпплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шортов и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом).

Фото: sevpankration.ru