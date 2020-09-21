Карельские школьники должны иметь бесперебойный доступ к воде

Роспотребнадзор России напоминает о необходимости обеспечивать школьников питьевой водой, информация размещена 21 сентября на официальном сайте ведомства.

«У обучающихся должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении», - таковы требования СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вода школьникам может предоставляться в двух формах: стационарные питьевые фонтанчики либо вода, расфасованная в емкости.

«Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см.

При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды образовательное учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных и спальных помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами — для сбора использованной посуды одноразового применения», - уточняет Роспотребнадзор.

Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.