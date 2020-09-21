В этом году в Карелии сотни школьников нашли работу

Школьники Карелии теперь могут получить карманные деньги без помощи родителей, передает ОТР.

1200 подростков уже нашли себе работу в региональных учреждениях, где трудятся в свободное от учёбы время. Проект по трудоустройству несовершеннолетних субсидируют власти региона.

В 27-ой школе Петрозаводска после уроков регулярно остаются 15 учеников. И вовсе не для того, чтобы исправить двойки. Старшеклассники зарабатывают здесь карманные деньги. Сегодня бригада окапывает деревья и пропалывает сорняки.

«Мы получаем 2,5 тысячи за две недели. Нужно работать на пришкольном участке, в школе. И, в принципе, это зарплата достаточно хорошая для этой работы»,

- рассказала ученица школы № 27 Анастасия Кудрявцева.

София Иовлева летом красила стены, а сейчас помогает школьному библиотекарю нумеровать и раскладывать учебники. Работает меньше чем на полставки, чтобы хватало времени на домашнее задание. За летние каникулы десятиклассница заработала денег на новый смартфон.

«Было очень-очень классно, потому что чувства сложно писать. Трудился, заработал, купил. Это маленький приз за твой успех»,

- поделилась ученица школы № 27 София Иовлева. Желающих записаться в рабочую бригаду много, но трудоустроить всех администрация школы не может. По словам педагогов, на успеваемости подростков это не отразилось. А вот морально-этические качества учеников изменились.

«Они на 100% выполняют то, что от них требуются. Они потом с гордостью говорят, что это они сделали. И даже был случай, когда ребята работали на благоустройстве территории школы, а потом ходили по городу и сравнивали, где лучше - в городе или у нас»,

- прокомментировала заместитель директора школы №27 по воспитательной работе Ольга Рыбкина.

17-летняя Валерия Лагутенкова устроилась официантом в ресторан. Работает по графику два через два дня, по семь часов. Свою первую зарплату Лера отложила, чтобы потом оплатить учёбу в университете.

«Всегда очень сложно найти работу, когда ты подросток и у тебя нет стажа. Поэтому такие заведения ценны: тебя обучат и покажут, как работать»,

- отметила жительница Петрозаводска Валерия Лагутенкова.

Трудоустраивать несовершеннолетних, как оказалось, выгодно карельским предпринимателям. Большую часть денег на зарплаты молодежи теперь компенсирует республиканская служба занятости населения. Нужно лишь собрать необходимые документы. На субсидии для таких работодателей в этом году власти Карелии выделили 3,5 миллиона рублей.

«Размер компенсации составляем минимальный размер оплаты труда. Традиционно он увеличивается на страховые взносы и взносы во внебюджетные государственные фонды - на период в течение месяца со дня заключения трудового договора с работодателем»,

- сообщила начальник отдела трудоустройства Управления труда и занятости Республики Карелия Наталья Савенкова.

Договор о приеме на работу подростов с государством уже заключили больше 110 предприятий. Служба занятости рассчитывает, что этот список будет только расширяться.