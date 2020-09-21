Петрозаводчан зовут на акцию «Выходные в любимом парке»

Традиционная осенняя акция «Выходные в любимом парке» стартовала в Петрозаводске, сообщили в мэрии города. Сперва участникам провели мастер-класс, а затем они опробовали знания на практике.

В минувшую субботу, 19 сентября, специалисты мэрии и горожане выполнили санитарную и формовочную обрезку сиреней, ясеней и рябин в парках 50-летия Пионерской Организации и Лес Победы.

Очередная акция состоится 25 сентября в 15:30 в парке Лес Победы в районе Первомайского проспекта, недалеко от церкви Илии Пророка. К мероприятию смогут присоединиться все желающие.

Участникам нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба администрации города