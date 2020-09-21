Жителей аварийных домов приглашают на встречу с заместителем прокурора

25 сентября жители аварийных домов смогут задать вопросы заместителю прокурора Карелии Василию Шевченко. Как сообщается на сайте прокуратуры, в предстоящую пятницу Шевченко проведет личный прием граждан о вопросам соблюдения жилищных прав при расселении аварийного жилья.

С 10 до 12 прием будет проходить в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур для жителей Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов.

С 12 до 13 в здании прокуратуры на улице Титова, 4, пройдет прием жителей Петрозаводска и Прионежского района.

По вопросам записи на прием жители республики могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры и к старшему помощнику прокурора Карелии по телефону: (8-8142) 717-893.