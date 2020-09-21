Родителям предлагают жаловаться на питание детей через сайт госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило на сайте госуслуг специальный сервис, через который родитель младшеклассника может оставить отзыв о качестве бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов российских школ, сообщает министерство образования Карелии.

Для оценки организации системы горячего питания школьников родителям необходимо заполнить на Едином портале Госуслуг форму обратной связи.

Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись.

Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

Оставить свой отзыв можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10090/1