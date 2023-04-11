Карельские шахматисты победили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились соревнования по шахматам среди ветеранов «Кубок друзей Находкина». Карельские спортсмены оказались лучшими.

Команда «Онежские парни» (В. Жихарев, В. Осмольный, Л. Саволайнен, М. Ячменев) выиграла турнир «Кубок друзей Находкина», сообщает Федерация шахмат Республики Карелия. В соревнованиях участвовали 20 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленобласти, Карелии.

Победители получили большой эксклюзивный кубок, множество других наград и подарков.

Вторая команда из Карелии «Северное сияние» (В. Насонов, Б. Пузыревский, В. Кравченко, В. Пашков) заняла седьмое место. // Фото: Федерация шахмат Республики Карелия.