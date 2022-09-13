Карельские программисты получают менее своих коллег на Северо-Западе

Сегодня, 13 сентября, в России отмечают День программиста. Служба исследований hh.ru подготовила к профессиональному празднику исследование, которое показало, что происходит с зарплатами специалистов данной сферы в Северо-Западном регионе.

Несмотря на кризис, высокий спрос на программистов сохранился, но динамика роста заработка особо не проявляется. А в некоторых частях региона зарплаты и вовсе начали снижаться. Так, в Карелии по сравнению с прошлым годом ежемесячный доход сотрудников уменьшился на 6%, в среднем они получают менее всех - 60 тысяч 865 рублей. А в Коми заработок уменьшился на 26% и составляет 63 тысячи 583 рубля.

Самая высока оплата труда в Санкт-Петербурге - 137 тысяч 168 рублей. При этом средняя зарплата на Северо-Западе сейчас 84 тысячи 800 рублей. К слову, с января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото: pxhere.