Карельские поисковики обнаружили останки четверых погибших солдат

В лесах и на болотах Карелии продолжают находить останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, поисковики отряда «Карельский рубеж» работали на месте боя, где ранее уже были подняты останки двух бойцов.

8 августа поисковики обнаружили останки еще двух солдат, погибших в бою при обороне Кондопоги в октябре 1941 года, сообщает группа поискового движения.

Солдатских медальонов и подписных предметов найти не удалось. При первом бойце находились ботинки, пуговицы, остатки шинели, пряжка от ремня, кружка. При втором - ботинки, остатки шинели, ремень, саперная лопатка, а из личных вещей - зеркальце. В нескольких метрах от второго бойца также была найдена финская вилка-ложка EPILÄ с инициалами TL.

В этот же день в другом районе Карелии поисковики вместе с жителем Медвежьегорска проводили работы в районе озера Реду, где ранее на болоте были обнаружены кости.

В результате были подняты останки двух красноармейцев. При бойцах были найдены валенки, остатки шинели, пряжка от ремня, остатки ремня, санпакет, ложки. На одной из ложек были буквы «ВНФ». Солдатских медальонов обнаружено не было.

Фото: vk.com