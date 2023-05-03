«Карельские оружейники» открыли сезон победой в Череповце

Карельские игроки в американский футбол начали сезон во второй лиге чемпионата России с победы. Соперником «Карельских оружейников» стала череповецкая команда «Носороги». Встреча завершилась со счетом 50:28.

В 2022 году карельские футболисты дошли до финала четырех в первой лиге и завоевали бронзовые медали, в этот раз они решили перейти в формат 9х9, рассказали в региональном министерстве образования и спорта.

Президент карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир объяснил решение долгосрочными интересами федерации.

Во второй лиге играют географически близкие Карелии команды из Вологодской области и Санкт-Петербурга. // фото предоставлено пресс-службой министерства образования и спорта РК