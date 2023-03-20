Карельские музыканты ездили с концертами в зону СВО

Музыканты карельской группы «Милмарс» вернулись из Крыма, куда летали военным бортом и где дали несколько концертов в воинских частях с мобилизованными, контрактниками и срочниками. Также ребята ездили в зону СВО в Херсонской области, где выступали перед вернувшимися с передовой военными.

Общественный деятель и лидер группы «Милмарс» Максим Мазуровский так написал об этом на своей странице в соцсети:

«Выступали в нескольких частях в Крыму, в военном госпитале и «за лентой». По просьбам солдат и офицеров дарил свою книгу о национальной идее и смысле жизни «Корабль находит гавань». Везде спрашивал про ребят из Карелии, в одной части встретились сразу трое: из Петрозаводска, Сегежи и Беломорска. Подарил им книги, пригласил на фестиваль «Воздух Карелии».

В Херсонской области выступали на кузове «Камаза» под бетонным навесом, и к нам подъехал танк. В то утро было пасмурно и прохладно, один из операторов дронов дал мне полуперчатки, чтобы пальцы не мёрзли при игре на гитаре. Подарил ребятам карельские Иван-чай, варенье, соусы и свои книги.

Везде очень радушно принимали и благодарили, кормили вкусным армейским обедом, показывали технику, рассказывали свои истории, а в Херсонской области дали залезть на танк и пострелять из АК-12 по мишеням на учебном полигоне».

Преподаватель петрозаводского музыкального колледжа Мирон Скрябин, ездивший вместе с группой в качестве звукорежиссёра, исполнял песню «Море, море» и оставил такой отзыв на своей странице Вконтакте:

«Незабываемая поездка в Крым и Херсонскую область в зону СВО. Спасибо руководителю коллектива «Милмарс» Максиму Мазуровскому за возможность поддержать наших защитников Отечества! Спасибо всей нашей дружной команде: Якову Филину (гитара), Андрею Белому (бас), Виталию Бородай (видеограф), Илье Вольвичу (организатор) и нашему дорогому другу Александру Александровичу (военный, куратор группы)!»

18 марта в девятую годовщину воссоединения Крыми с Россией наши музыканты выступили перед байкерами в Севастополе и познакомились с Александром (Хирургом) Залдастановым, которому очень понравилась песня «Светлые воины». Он пригласил музыкантов принять участие в больших байкерских слётах в апреле, мае и августе.

Во время поездки ребята снимали небольшой фильм «Музыка для героев», который пообещали опубликовать в ближайшее время, а обратно они летели с Родионом Газмановым.

«Теперь мы можем рассказывать то, что видели своими глазами, - написал Максим Мазуровский - Некоторые мысли за эту неделю вдали от дома и семьи. Многие солдаты и офицеры вселяют веру в будущее нашей Родины и человечества. Жители Донбасса и Крыма большие патриоты России, чем «старые» россияне. Улыбка фронтовика во время нашего выступления дорогого стоит. Пусть достойные вернутся домой живыми и здоровыми! Мы должны выстоять и победить не только на фронте, но и в тылу!» (Смотрим видео)