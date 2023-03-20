Записать ребенка в первый класс можно через «Госуслуги»

С 25 марта в Карелии стартует запись детей в первые классы, в соответствии с графиком, который определили школы. В этом году стала доступна подача заявлений на прием в школу через цифровой портал «Госуслуги». Об этом рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет».

Мы понимаем, что в текущем году основной поток заявлений будет подан через портал государственных услуг. С 25 марта подают заявления те, чьи дети проживают на непосредственно закрепленных за школой территориях, а также жители Карелии, кто пользуется льготами. Всю информацию об этом можно найти в общем доступе,

– рассказал Роман Голубев.

До старта официальной подачи электронных заявлений можно оформить черновик документа, чтобы подать заявления без лишних проблем. Это можно сделать по ссылке.

Напомним, что решение о зачислении примут в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок. Уведомление об этом придет в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.