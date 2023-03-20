Железнодорожники рассказали, какие пути в Карелии ждет ремонт

В Карелии на ряде станций запланировано удлинение путей, капремонт путей и замена стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе октябрьской железной дороги. Работы планируется выполнить с мая по октябрь 2023 года.

Удлинить пути планируют на станциях Шпаловой, Летний, Надвоицы, Горелый Мост. На станциях Беломорск, Вирма, Маленьга, Свирь, Онежский собираются заменить 17 стрелочных переводов.

Провести капремонт собираются на 39,7 км пути на участках Лумбушозеро – Масельская, Ламбино – Поньгома, Боярская – Лоухи, Суоярви-2 – Найстеньярви. Специалисты полностью заменят рельсы, щебень, отремонтируют водоотводные и укрепительные сооружения и выполнят другие необходимые работы. // фото unsplash.com