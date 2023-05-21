Карельские гребцы завоевали золото и серебро на «Майской регате»

Сборная Карелии успешно выступила во всероссийских состязаниях по гребному спорту. «Майская регата» проходит в Великом Новгороде 17-21 мая, сообщили в минобразования и спорта РК.

Карельские гребцы уже получили золото и серебро соревнований. Первое место завоевал экипаж девушек в двойке без рулевого в возрасте до 19 лет.

На второй ступеньке пьедестала - экипаж юношей до 17 лет в четверке без рулевого и экипаж девушек в четверке парной в возрасте до 15 лет.

Все спортсмены – воспитанники спортшколы олимпийского резерва Сортавалы. // фото: vk.com/minsportkarelia