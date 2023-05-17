Самбист из Петрозаводска взял медаль студенческого чемпионата России

Студент ПетрГУ Арман Багдасарян успешно выступил на соревнованиях в Грозном. Об этом сообщает паблик опорного вуза Карелии.

В столице Чечни прошел чемпионат России по самбо среди студентов. На соревнования съехались более 200 спортсменов из 35 вузов страны.

По итогам чемпионата Арман Багдасарян завоевал бронзовую медаль. Самбист занимается у тренера Романа Шегельмана. // Фото медиа-центра ПетрГУ