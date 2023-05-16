16 мая 2023, 20:53
Петрозаводчан пригласили на забег с лесной нечистью
Страшное спортивное мероприятие пройдет в июне
3 июня в парке Студеный ручей в столице Карелии состоится тематический забег «Кикимора». Стать участниками сказочного мероприятия могут как совсем юные бегуны, так и взрослые.
У каждого участника забега на поясе будет закреплено три ленты, что равняется трем жизням. Задача участника - добежать до финиша сохранив хотя бы одну ленту, чтобы получить медаль.
Участие в мероприятии платное, также необходимо зарегистрироваться. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»