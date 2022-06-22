22 июня 2022, 11:21
Карельские гребцы поборются за победу на всероссийском уровне
Спортсмены из Карелии отправляются на «Псковскую регату»
Во Всероссийских соревнованиях по гребному спорту примут участие карельские спортсмены. Об этом сообщили в Минспорта РК.
В Сортавале 21 июня уже погрузили инвентарь и лодки. Карельских гребцов ждут на «XXI Псковской регате».
Соревнования по академической гребле пройдут 24- 27 июня, в них участвуют 24 воспитанника спортшколы олимпийского резерва Сортавалы. Они поборются за медали в возрастных группах до 15 лет и до 17 лет. // Фото: Минспорта Карелии