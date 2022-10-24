Карельские гимнасты взяли комплект медалей в Калининграде

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 1 в Петрозаводске завоевали комплект медалей в Калининграде. Они достойно показали себя на Всероссийских соревнованиях «Балтийский берег» по спортивной аэробике, сообщили в мэрии.

Юные гимнасты взяли золотую медаль, серебряную и бронзовую. Первое место в индивидуальной программе среди спортсменов 12–14 лет завоевал получил Матвей Золотарёв.

Пара Елены Конищук и Матвея Золотарëва завоевала также серебряную медаль. А тройка Дарьи Петровой, Елены Конищук и Матвея Золотарëва оказалась на третьем месте, получив бронзу турнира. Команду тренирует Наталья Смирнова. // Фото: администрация Петрозаводска