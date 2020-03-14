14 марта 2020, 09:06
Спорт

Карельские гимнасты привезли медали с первенства Северо-Запада

Наш земляк Виктор Калюжин завоевал золото сразу в четырех дисциплинах

В Северодвинске Архангельской области завершились чемпионат и первенство СЗФО по спортивной гимнастике. На соревнования съехались спортсмены со всего Северо-Запада, не обошла их стороной и карельская команда, сообщает Минспорта РК.

В итоге гимнасты из нашей республики привезли домой множество наград. Так, абсолютный фурор на соревнованиях произвел Виктор Калюжин. Он выиграл золото сразу в четырех дисциплинах - вольные упражнения, конь-махи, брусья и перекладина.

Игнат Горобец завоевал золото на брусьях, серебро в опорном прыжке и перекладине, бронзу в вольных упражнениях и конь-махи.

Семен Марков стал первым на брусьях, вторым на кольцах и конь-махи. Арсений Марков стал серебряным призером на кольцах. У Вячеслава Костенко бронза на кольцах и брусьях.

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архангельская область
Северодвинск
спортивная гимнастика
первенство Северо-Запада
игнат горобец
семен марков
Виктор Калюжин
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