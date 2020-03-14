Карельские гимнасты привезли медали с первенства Северо-Запада

В Северодвинске Архангельской области завершились чемпионат и первенство СЗФО по спортивной гимнастике. На соревнования съехались спортсмены со всего Северо-Запада, не обошла их стороной и карельская команда, сообщает Минспорта РК.

В итоге гимнасты из нашей республики привезли домой множество наград. Так, абсолютный фурор на соревнованиях произвел Виктор Калюжин. Он выиграл золото сразу в четырех дисциплинах - вольные упражнения, конь-махи, брусья и перекладина.

Игнат Горобец завоевал золото на брусьях, серебро в опорном прыжке и перекладине, бронзу в вольных упражнениях и конь-махи.

Семен Марков стал первым на брусьях, вторым на кольцах и конь-махи. Арсений Марков стал серебряным призером на кольцах. У Вячеслава Костенко бронза на кольцах и брусьях.