12 марта 2020, 20:03
Спорт

Чемпионат по каратэ пройдет в субботу в Петрозаводске

Соревнования соберут более 250 каратистов в «Акватике»

В эту субботу в Петрозаводске пройдут чемпионат и первенство республики по всестилевому каратэ. Об этом сообщает министерство спорта Карелии. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов.

Спортсмены будут состязаться с 9 утра и до 20:30 вечера в течение 14 марта. Парад-открытие запланировано на полдень.

Соревнования пройдут в «Акватике» на улице Пушкинская. Посетить мероприятие могут все желающие.

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