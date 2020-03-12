12 марта 2020, 20:03
Чемпионат по каратэ пройдет в субботу в Петрозаводске
Соревнования соберут более 250 каратистов в «Акватике»
В эту субботу в Петрозаводске пройдут чемпионат и первенство республики по всестилевому каратэ. Об этом сообщает министерство спорта Карелии. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов.
Спортсмены будут состязаться с 9 утра и до 20:30 вечера в течение 14 марта. Парад-открытие запланировано на полдень.
Соревнования пройдут в «Акватике» на улице Пушкинская. Посетить мероприятие могут все желающие.