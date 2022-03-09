Карельские гимнастки отличились на Первенстве России

Первенство России по художественной гимнастике прошло в Москве. Карелию достойно представили воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, сообщили в Минспорта Карелии.

Девушки стали двадцатыми в групповых соревнованиях. Таким образом, они показали лучший за 5 лет результат.

В составе нашей команды выступили: Анна Бабаева, Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Александра Калашникова, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова. Все гимнастки имеют разряд кандидатов в мастера спорта России и являются победительницами Первенства СЗФО. // Фото: источник