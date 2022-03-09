09 марта 2022, 10:09
Карельские гимнастки отличились на Первенстве России
Юные спортсменки из Петрозаводска показали лучший за 5 лет результат
Первенство России по художественной гимнастике прошло в Москве. Карелию достойно представили воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, сообщили в Минспорта Карелии.
Девушки стали двадцатыми в групповых соревнованиях. Таким образом, они показали лучший за 5 лет результат.
В составе нашей команды выступили: Анна Бабаева, Елизавета Высочкина, Софья Рышкевич, Александра Калашникова, Анастасия Лукина, Татьяна Конькова. Все гимнастки имеют разряд кандидатов в мастера спорта России и являются победительницами Первенства СЗФО. // Фото: источник