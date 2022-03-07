95 конькобежцев собрали соревнования в Сортавале

В Сортавале проходят соревнования по конькобежному спорту на призы Почётного мастера спорта СССР Н.Н. Андриановой. Как сообщается в паблике муниципалитета, в состязаниях принимают участие 95 спортсменов из Сортавалы, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Участники соревнуются на следующих дистанциях в своих возрастных группах: 100 и 300 метров (детская группа), 500 и 1000 метров (младшая группа), 500 и 1500 метров (средняя и старшая группа, юниоры и юниорки, женщины, мужчины).

Соревнования проходят на конькобежном стадионе на улице Антикайнена. // Фото: Администрация Сортавальского района