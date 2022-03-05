Первенство Карелии по лыжным гонкам пройдет на Кургане

Первенство Карелии по лыжным гонкам состоится с 9 по 11 марта на базе спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске. Сильнейших лыжников определят среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, сообщили в Минспорта Карелии.

Программа соревнований:

9 марта - индивидуальная гонка свободным стилем, отбор на Всероссийские арктические Игры.

Девушки 2008-2009 - дистанция 3 км

Юноши 2008-2009 - дистанция 3 км

10 марта - индивидуальная гонка классическим стилем.

Девушки 2008-2009 - дистанция 3 км

Юноши 2008-2009 - дистанция 5 км

11 марта - спринт 0,6 км свободным стилем. // Фото: источник