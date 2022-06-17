17 июня 2022, 11:38
Карельские футболисты участвуют в выездных соревнованиях
Спортсмены из Петрозаводска участвуют в нескольких первенствах
Воспитанники спортшколы №7 города Петрозаводска принимают участие в Чемпионате СЗФО. Турнир проходит среди мужских команд, уточнили в Минспорта Карелии.
Футболисты также готовятся к юношеским межрегиональным первенствам и борются за победу в «Северо-Западной Юношеской Футбольной Лиге».
Чуть ранее они выступали на турнирах в Петербурге, Архангельске, Великом Новгороде, Архангельске и других городах.
Все официальные выезды - бесплатные. Это стало возможным благодаря выделенной спортшколе по нацпроекту субсидии. Школа также закупила новую экипировку для вратарей и собирается обновлять инвентарь. // Фото: Минспорта Карелии