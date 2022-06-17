Финны готовы принять Гран-при по фигурному катанию вместо России

Финляндия готова вместо России провести один из этапов Гран-при по фигурному катанию. Об этом заявила менеджер по коммуникациям и маркетингу Ассоциации фигурного катания страны Салла Мякела, передает ТАСС.

Однако такое решение, разумеется, должен принять ISU - Международный союз конькобежцев.

- Финляндия сочла бы за честь принять у себя это событие, она готова к его проведению,

- сказала Мякела.

Напомним, о переносе российского этапа серии Гран-при сезона-2022 – 2023 гг сообщил американский журналист Филипп Херш, ссылаясь на свои источники. // Фото: Gettyimages.ru