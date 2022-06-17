17 июня 2022, 07:36
Финны готовы принять Гран-при по фигурному катанию вместо России
В Финляндии заявили, что готовы заменить РФ по решению ISU
Финляндия готова вместо России провести один из этапов Гран-при по фигурному катанию. Об этом заявила менеджер по коммуникациям и маркетингу Ассоциации фигурного катания страны Салла Мякела, передает ТАСС.
Однако такое решение, разумеется, должен принять ISU - Международный союз конькобежцев.
- Финляндия сочла бы за честь принять у себя это событие, она готова к его проведению,
- сказала Мякела.
Напомним, о переносе российского этапа серии Гран-при сезона-2022 – 2023 гг сообщил американский журналист Филипп Херш, ссылаясь на свои источники. // Фото: Gettyimages.ru