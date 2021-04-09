Карельские футболисты победили на турнире в Сочи

Команда петрозаводской спортивной школы № 7 стала победителем футбольного турнира «Весенний кубок Hopes cup» в Сочи, сообщает администрация Петрозаводска.

Воспитанники школы 2009 года рождения состязались с 17 командами из Казани, Владивостока, Сочи, Альметьевска и других городов России.

Петрозаводчане выступали в турнире «B» своей возрастной группы. О высоком статусе соревнований говорит тот факт, что в категории «А» сразились ведущие академии страны: «Зенит», «Краснодар», «Спартак».

Команда из Карелии уверено одолела своих соперников, завершив почти все матчи с разгромным счётом. Были обыграны ФК «Нефтеград» (3:0), СШ «Сатурн-2» (5:1) и ФК «Буревестник ХМВ» (6:1). В четвертьфинале они победили ФК «Легинон» (3:0), в полуфинале – ФК «Знамя» (3:1), а в решающем матче ФК «Витязь» (3:0).

Лауреатами турнира стали карельские футболисты Алексей Федорихин (лучший бомбардир), Егор Павлов (лучший защитник), Степан Каменков (лучший игрок). Нескольких спортсменов отметили селекционеры академий «Спартак» и «Зенит».