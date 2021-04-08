Ольга Жолудева выиграла масс-старт на первенстве России по лыжам

В Апатитах сегодня завершился российский соревновательный сезон для лыжниц 19-20 лет. Карельская спортсменка Ольга Жолудева поставила в сезоне жирную точку, сообщили в министерстве образования и спорта РК.

В заключительной гонке сезона лыжницы со всей страны боролись за звание сильнейшей в масс-старте на 30 километров свободным стилем.

В итоге мастер спорта из Карелии Ольга Жолудева пришла к финишу первой с результатом 1 час 8 минут 55 секунд. Наша спортсменка стала победителем первенства России и завоевала золото соревнований. Фото источника