08 апреля 2021, 16:33
Ольга Жолудева выиграла масс-старт на первенстве России по лыжам
Спортсменка из Карелии победила на всероссийских соревнованиях в Мурманской области
В Апатитах сегодня завершился российский соревновательный сезон для лыжниц 19-20 лет. Карельская спортсменка Ольга Жолудева поставила в сезоне жирную точку, сообщили в министерстве образования и спорта РК.
В заключительной гонке сезона лыжницы со всей страны боролись за звание сильнейшей в масс-старте на 30 километров свободным стилем.
В итоге мастер спорта из Карелии Ольга Жолудева пришла к финишу первой с результатом 1 час 8 минут 55 секунд. Наша спортсменка стала победителем первенства России и завоевала золото соревнований. Фото источника