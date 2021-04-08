Сборная Карелии стала лучшей на первенстве СЗФО по боксу
Карельские боксеры порадовали своим выступлением на первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юношей и девочек 2007-2008 годов рождения, которое прошло в Великом Новгороде, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Четверо спортсменов завоевали золотые медали. Это Владислав Назаров из Сегежи, Роман Богданов из Костомукши, а также Данила Рассадников и Иван Мышковец из Петрозаводска.
Всего в активе карельской команды пять золотых медалей и пять путевок на Первенство России (ранее победительницей стала Виктория Карпова).
Бронзовые награды у Екатерины Карцевой, Глеба Александрова, Георгия Шмелева, Ярослава Саночкина и Антона Коршунова.
По итогам Первенства Карелия заняла первое общекомандное место.
Роман Богданов из Костомукши удостоен титула «Лучший боксер».
В итоге все десять карельских спортсменов возвращаются домой с медалями. Поздравляем боксеров и тренеров с прекрасным результатом.
Фото из группы «Спорт - норма жизни Карелия»