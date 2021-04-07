Карельские спортсмены взяли медали на Первенстве России по каратэ

Со 2 по 6 апреля в Орле проходило первенство России по всестилевому каратэ. Спортсмены из Карелии выступили на соревнованиях очень удачно, сообщает «Петрозаводск спортивный».

Самые крупные всероссийские соревнования этого года собрали около двух тысяч спортсменов из 55 регионов нашей страны. В соревнованиях принимали участие члены молодежной сборной команды Карелии, которые состязались в спортивных дисциплинах «ОК» - ограниченный контакт, «ПК» - полный контакт, «СЗ» - полный контакт в средствах защиты.

В командных соревнованиях удача улыбнулась Михаилу Аникину, Льву Дуденкову, Григорию Романенко, которые выступали в «ОК» ката-группа категории юноши 14-15 лет. В упорной борьбе они прошли в финал и заняли второе место, уступив спортсменам из Санкт-Петербурга, третье место заняли спортсмены из Башкортостана.

В личных видах программы успешно выступили: Станислав Мишкевич, занявший второе место в дисциплине «СЗ» ката-соло (юноши 14-15 лет), Иван Сторожев, который отметил 3 апреля свой день рождения и перешел в старшую возрастную категорию, сделал себе хороший подарок, заняв второе место в дисциплине «ОК» двоеборье (юниоры 16-17 лет) и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, Гамбар Валиев, занявший второе место в дисциплине «ПК» (юноши 14-15 лет), София Лаврова, занявшая третье место в дисциплине «СЗ» ката-соло (девушки 14-15 лет), Григорий Романенко, занявший третье место в дисциплине «ОК» ката-ренгокай (юноши 14-15 лет).

Спортсмены, занявшие первое-второе место на этих соревнованиях, будут включены в состав сборной России по всестилевому каратэ на 2022 год.

Ближайшие соревнования по всестилевому каратэ будут проходить 24-25 апреля в городе Великий Новгород, далее наши взрослые спортсмены будут выступать 1-2 мая на чемпионате республики Карелия.