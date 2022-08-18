Карельские десантники-пожарные возвращаются домой

Домой вернулась первая группа пожарных десантников Карельского центра авиалесоохраны, которая помогала бороться с огнем в республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Тушить лесные пожары в Коми отправились сотрудники Петрозаводского, Приладожского, Кемского, Калевальского, Муезерского, Медвежьегорского и Сегежского авиаотделений Карельского центра авиалесоохраны. В середине июля выехала первая группа из 20 специалистов, 1 августа туда направили еще 25 десантников.

«Мы не впервой сталкиваемся со спецификой тушения пожаров в Коми –огромные площади, гористая местность, отсутствие воды поблизости. Вместе с МЧС, волонтерами, а также десантниками-пожарными из Коми, Вологодской и Мурманской областей нам удалось спасти от огня деревню Черногорскую. Благодаря профессионализму и выносливости ребят мы с успехом справились с поставленной задачей», ˗ рассказал инструктор десантно-пожарной группы Александр Горунков.

Всего на сегодняшний день десантники-пожарные Центра потушили в Коми 14 лесных пожаров на общей площади около 4 тысяч га. Напомним, в мае карельские специалисты помогли ликвидировать возгорания в Курганской области и Тыве. Там они потушили 11 пожаров площадью 9 тысяч га. Фото: ecology.gov.karelia.ru.