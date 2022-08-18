Масштабный капремонт теплотрассы проведут в Суоярви

Масштабный капитальный ремонт тепловых сетей реализуют в Суоярви в ближайшие два года. За это время в городе планируют заменить около 10 км изношенных труб, сообщили в пресс-службе правительств региона.

«Работы на теплотрассе проведут за счет заемных средств Фонда национального благосостояния. Сегодня заявку на финансирование проекта одобрили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое проводил зампредседателя Марат Хуснуллин»,

- рассказали в правительстве Карелии.

Стоит отметить, что тепловые сети города изношены почти на 90%. Ремонт позволит на треть снизить потери теплоэнергии, а также обеспечить надежным снабжением жителей города, детсады, школы и другие социальные объекты. Фото: news.myseldon.com.