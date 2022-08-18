Ученики школы на Ключевой будут ездить на уроки на Кукковку

Школа № 26 на Кукковке в новом учебном году примет кроме своих учеников еще и ребят из школы № 3 на Ключевой. Объединить образовательные учреждения решили на время капитального ремонта в 3-й школе, объяснил мэр Владимир Любарский.

Учиться на Кукковке будут 11 класс и 6-9 классы, учеников 1-5 классов распределят по школам на Ключевой. Детям из старших классов выдадут специальные карточки, проезд по ним между двумя районами на троллейбусах будет бесплатным.

Летом в здании 26-й школы на Балтийской улице отремонтировали кабинеты, организовали еще один гардероб, перевезли технику и мебель.

На следующей неделе для родителей проведут собрания, где обсудят все интересующие их вопросы. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте