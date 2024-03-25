Карельские баскетболистки завоевали бронзу на первенстве СЗФО

О призовом месте карельских волейболисток на первенстве СЗФО рассказали в минобразования и спорта республики. Наши спортсменки добились весомого результата.

- Срочная и радостная весть для спортивного сообщества Карелии из Пскова!

– написали в паблике ведомства.

Сборная Карелии стала бронзовым призером соревнований. За победу боролись девушки 2010-2011 годов рождения. // фото: минобразования и спорта Карелии