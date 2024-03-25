Пловцы из Карелии завоевали 16 медалей в Калининграде

На первенстве и чемпионате СЗФО по плаванию в Калининграде успешно выступили спортсмены из Карелии. Соревнования проходили 18 – 22 марта, сообщили в минобразования и спорта республики.

От Карелии в состязаниях участвовали 36 пловцов из Кондопоги, Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

По итогам воспитанник СШОР №3 Петрозаводска Эрик Малки получил три золота, одно серебро и одну бронзу.

Алексей Сергеев привез серебряную и бронзовую медали. Две золотых и одну серебряную завоевал Максим Марков. Вячеслав Венцкевич получил два золота и два серебра.

Сергей Сафонов из Кондопоги привез из Калининграда золото, а Семен Везикко из СШОР №3 бронзу. // фото: freepik.com