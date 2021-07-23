Карельская спортсменка стала лучшим игроком европейского кубка

Воспитанница петрозаводской спортивной школы № 7 стала лучшим игроком женского Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Анна Чернякова сейчас играет в составе петербургского ФК «Звезда», сообщили в городской администрации.

Euro Winners Cup-2021 проходил в Португалии 12 - 18 июля. В составе «Звезды» играли две спортсменки из Карелии - петрозаводчанка Анна Чернякова и сегежанка Виктория Силина.

Питерский клуб из семи матчей выиграл шесть. В полуфинале ФК «Звезда» обыграл французский «Марсель», но уступил «Мадриду» в финале.

Команда стала по итогам соревнований серебряным призером. Анну Чернякову признали лучшим игроком турнира. // Фото: ЖФК «Звезда»