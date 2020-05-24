Карельская спортсменка покоряет поклонников эротическими снимками 18+

Известная карельская спортсменка, победительница множества соревнований по фехтованию и средневековому бою Галина Кохвакко опубликовала в инстаграме серию снимков, в которых раскрывается ее сила и эротичность.

В своих публикациях спортсменка рассуждает об образах Средневековья, получая большое количество ответов и лайков своих постов, а также делится буднями жизни на самоизоляции.

«Я бегала вчера в чёрной шапке, потому что у нас все ещё холодно и пасмурно. После заехала за кормом котам в супермаркет. Надела обязательную маску и поняла, что выгляжу, как грабитель, только автомата не хватает. Такие дела.⠀

Самоизоляция вынуждает моих соседей общаться прямо в подъезде. Интересно, как они перемывают мне кости, когда видят мечи и щиты, которые я таскаю на тренировку и обратно?⠀

Уже который день мне мало свежего воздуха и я живу с распахнутыми окнами и балконной дверью. Коты теперь спят под пледом, друзья неистово закрывают окна. Так и живем», -

пишет Галина.