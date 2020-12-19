Карельская спортсменка не сумела победить чемпионку мира в Москве

Спортсменка из Карелии Анастасия Запольская выиграла серебряную медаль всероссийских соревнований по боксу класса А памяти заслуженного мастера спорта СССР Н.Ф.Королева. Турнир прошел в Москве.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, на пути к финалу наша землячка победила всех своих соперниц. В решающем поединке Анастасии противостояла чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Елена Савельева. В равном бою удача оказалась на стороне соперницы карельской спортсменки, представляющей Московскую область.

«Анастасия подтвердила высокий уровень мастерства, показав динамичный, грамотный, техничный бокс на протяжении всего турнира», - отметили в министерстве. Фото Минспорта РК