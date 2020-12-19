19 декабря 2020, 12:21
Спорт

Ориентировщик из Карелии стал победителем Первенства России

Сергей Зубов стал лучшим на соревнованиях в Пермском крае

Сборная Карелии успешно выступает на Первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Пермском крае.

Наши спортсмены завоевали две медали. Так, Сергей Зубов стал победителем гонки с общего старта среди юношей до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Валерия Мокринская выиграла бронзовую медаль в одной из гонок среди девушек, рассказали в министерстве. Фото admtyumen.ru

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Сергей Зубов
сборная карелии
спортивное ориентирование
Пермский край
первенство России
валерия мокринская
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