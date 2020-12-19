Ориентировщик из Карелии стал победителем Первенства России

Сборная Карелии успешно выступает на Первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Пермском крае.

Наши спортсмены завоевали две медали. Так, Сергей Зубов стал победителем гонки с общего старта среди юношей до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Валерия Мокринская выиграла бронзовую медаль в одной из гонок среди девушек, рассказали в министерстве. Фото admtyumen.ru