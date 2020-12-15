Карельская ориентировщица взяла бронзу на кубке России

Александра Русакова продолжает покорять спортивные вершины. В этот раз, петрозаводчанка завоевала бронзовую медаль кубка России в Пермском крае. Об этом сообщает министерство спорта республики.

С 11 по 22 декабря сборная Карелии выступает в Горнозаводске на кубке страны и всероссийских соревнованиях по лыжному ориентированию. Так, 15 декабря на дистанции лыжная гонка - классика среди элиты карельская спортсменка Александра Русакова завоевала бронзу.



На всероссийских соревнованиях воспитанница спортивной школы №2 Валерия Мокринская стала второй по группе Ж-14.Также Сергей Зубов - бронзовый призер по группе М – 14. Софья Дурягина пришла к финишу пятой в категории Ж-14. (фото vk.com)