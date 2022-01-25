25 января 2022, 07:16
Карельская ориентировщица стала бронзовым призером Чемпионата мира
Александра Русакова попала на третью ступень пьедестала почета на соревнованиях в Болгарии
Бронзовую медаль Чемпионата Европы по спортивному ориентированию среди юниоров привезет в Карелию Александра Русакова. Спортсменка достойно выступила на соревнованиях в городе Чепеларе в Болгарии, сообщили в Минспорта республики.
Ей пришлось состязаться с сильнейшими ориентировщиками в возрасте до 23 лет. Чемпионат также стал первым этапом Кубка мира SkiO 2022 года.
На дистанции мидл Александра Русакова пришла к финишу третьей среди юниоров и двенадцатой в общем зачете. Она стала бронзовым призером Чемпионата Европы U23.
Соревнования будут проходить в Болгарии до 27 января. // Фото: источник