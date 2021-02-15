Карельская ладья отправится на фестиваль реконструкции в Заполярье

Фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» может пройти этим летом в Кандалакше. Организаторы надеются, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения будут сняты и фестиваль все-таки состоится 26-27 июня на Монастырском наволоке.

О своем участие заявили клубы исторической реконструкции из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Дубны. Если к лету откроются границы, фестиваль также смогут посетить реконструкторы из Торсхавна (Фарерские острова) и Хиртсхальса (Дания). Специальными гостями «Гандвика» станут экипажи ладьи «Варыш» из Сыктывкара и ладьи «Варвара» из Сортавалы.

На четвертый фестиваль исторической реконструкции в 2019 году приехали около 80 реконструкторов, за два дня событие собрало порядка 2 000 зрителей. В прошлом году фестиваль не состоялся из-за пандемии, но ладьи «Варыш» из Коми и «Иван Рокаччу» из Карелии совершили пробный поход по Беломорканалу в Кандалакшу. (фото Валентин Жиганов)