Лучший фильм о любви сняли в Карелии

В преддверии Дня всех влюбленных, портал Superjob провел опрос жителей России, сообщает РБК.

Не стало большим сюрпризом, что самым лучшим фильмом о любви россияне считают советскую комедию «Любовь и голуби».

За фильм Владимира Меньшова, снятый в 1984 году, проголосовали 13% респондентов, что на три пункта больше, чем у «Титаника» Джеймса Кэмерона, с его 10%. Далее в рейтинге следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Самое интересное, что мужчинам «Любовь и голуби» нравится сильнее, чем женщинам (14 против 12%).

Организаторы опроса говорят, что за последние десять лет популярность фильма «Любовь и голуби» только возросла. Десять лет назад он делил лидерство с «Титаником» и у обоих фильмов было по 9% голосов.

Особенно приятно, что съемки картины велись в Карелии, в Медвежьегорске, в доме на берегу реки Кумса.