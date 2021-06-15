Карельская группа Milmars представила клип на песню «Она поймет»

Карельская группа Milmars опубликовала клип на песню «Она поймет», снятый в студии на телефон.

«Песня о замечательных, мудрых девушках, которые все понимают и продолжают нас вдохновлять!»

- пишут музыканты в своем сообществе «ВКонтакте» и на YouTube.

Напомним, ранее Milmars выпустили клип на композицию «Хорошо». Ролик был снят, в том числе, на крыше известной гостиницы в Петрозаводске.