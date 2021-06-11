«Зачем вы здесь валяетесь на полу»

В этом году зарубежные танцовщики выступить на фестивале не смогут, но в Петрозаводск приезжают уникальные коллективы с международной известностью.

Уровень представляемых в Петрозаводске работ очень высок, все они не раз показывались на фестивалях и получали профессиональные награды. Язык современного танца, на котором всю неделю Nord Dance будет разговаривать со зрителями, очень эмоционален, каждое движение наполняется особенным значением, а в основу сложной техники ложатся прежде всего психологические смыслы.

Хедлайнером фестиваля Nord Dance выступит театр «Балет Москва» – один из самых сильных хореографических театров России, работающий как в классике, так и в современном танце. Он покажет на карельской сцене спектакль «Танцпол» (16+) бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена.

«Танцпол» отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Хореограф, как и многие танцовщики, знает, каково это – использовать свое тело на пределе возможностей.

Танцевальный перформанс Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева «Спящая красавица» (18+), подготовленный в содружестве с «Гоголь-центром», продолжит программу Nord Dance. В 2020 году этот спектакль был заявлен на премию «Золотая Маска» в семи номинациях.

В афише фестиваля — визит-программа фестиваля Open Look и спектакль «Черный Сад» (16+) молодого питерского хореографа Валерии Каспаровой. Это постановка, основанная на воспоминаниях детей-очевидцев войны в Нагорном Карабахе, которая была 30 лет назад («Карабах» – в переводе с тюркского языка означает «черный сад»). Нам всегда кажется, что война – это нечто очень далекое. Что-то, что не может случиться с нами и нас напрямую не касается. Но это не так. В наше время любая война оказывает влияние на всех и касается абсолютно каждого.

Проект «АРРРР» (18+) Павла Глухова (Москва) — попытка рефлексии внутри гендерной (само)идентификации «мужчина». Спектакль – поиск неочевидных выходов из сложившихся стереотипов.

«Зачем вы здесь валяетесь на полу?» «кто вас просил? вы считаете это современным танцем?» уже гораздо меньше»,

- признается балетмейстер Павел Глухов».

Этого балетмейстера молодого, но опытного и известного, с полным на то основанием можно назвать человеком, который сделал себя сам. Кажется, он не останавливается ни на минуту: постановки балетов и участие в различных танцевальных проектах в разных странах и городах сменяют друг друга с немалой скоростью, но качество его работ при этом возрастает год от года, и на смену юному начинающему хореографу приходит профессиональный художник с солидным багажом и жаждой познания.

На фестивале Nord Dance Павел Глухов, хореограф, постановщик телевизионного проекта «Большой балет», Обладатель премии «Душа танца» в номинации «Звезда современного танца» покажет балет «АРРРР» (18+).

Спектакль «Бегущие» (12+) Ольги Пона (Челябинск) —это спектакль-размышление о нас сегодняшних. Мы мчимся в неопределенное будущее. Есть ли в этом бесконечном беге по жизни моменты остановок-замираний, чтобы разглядеть важное, почувствовать близкого, услышать или произнести главные слова?..

Музыкальный театр не оставил без внимания и детскую аудиторию, пригласив на фестиваль балетную труппу Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац со спектаклем «Три поросенка» (6+). Спектакль примечателен тем, что Кирилл Симонов поставил его на музыку Ф. Пуленка, снабдив персонажей современной хореографической лексикой и яркими характерами.

По традиции, Музыкальный театр Карелии представляет на фестивале и свои работы. Балет «Другие» (18+) на музыку современного финского композитора Харри Вессмана – премьера нынешнего сезона (постановка Валерии Каспаровой). //Фото mrteatr.ru