День России на острове Кижи: особая программа с песнями и ходьбой

Особая программа ждет туристов, которые решили посетить заветный остров на Онего в День России. 12 июня «Комета» в Кижи отправится в 14:00.

«На острове выступят мужские вокальные коллективы в программе «Виват, Кижи!», - сообщает пресс-служба музея. Так, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы состоится выступление Хора певчих Кижского прихода. Концерт мужского пения продолжится у часовни Михаила Архангела, где к его участникам присоединится известный оперный бас Олег Диденко, постоянный участник церковных фестивалей..

А вечером пройдет праздник бега и скандинавской ходьбы «Кижи Run». С 18:00 до 20:00 будет время для неторопливой прогулки по вечернему острову, желающие смогут выбрать одну из многочисленных дополнительных программ музея. (фото пресс-служба музея-заповедника «Кижи», Игорь Георгиевский)