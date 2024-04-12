Карельская агитбригада вернулась из Мариуполя

Максим Мазуровский и его единомышленники вернулись из Мариуполя, где с помощью концертных выступлений поднимали боевой дух военных на ротационных полигонах.

Музыканты из Карелии одними из первых начали участвовать в проекте министерства обороны РФ и администрации президента, он называется «Агитбригады». Куратор от администрации президента отбирает музыкантов и лекторов, минобороны предоставляет транспорт, а местные органы власти организуют проживание и локальный транспорт.

На границе их попросили не просто отключить телефоны и геолокацию, а вытащить сим-карты. Для противника агитбригада, поднимающая дух российской армии, является очень важной целью. В прошлом году одну агитбригаду уничтожили – прямо во время выступления на сцену прилетела ракета, и все погибли. Подробности читайте в нашем материале. // Фото: Максим Мазуровский.