«Сделано волшебниками». В корпорации отточили искусство премирования

Текст и фото: Антонина Кябелева

11 апреля в Арбитражном суде Карелии продолжилось рассмотрение спора, возникшего после проверки Минфином Карелии деятельности АО «Корпорация развития Республики Карелия» (КРРК) за 2020-2022 годы. В ходе проверки у министерства возникло немало претензий к тому, как государственная корпорация тратила средства субсидий, которые регулярно получала из бюджета и за счет которых, собственно говоря, существовала и продолжает существовать.

Со многими выводами министерства финансов в КРРК не согласились и обратились с иском в суд. Возможно, этот судебные спор так и остался бы интересен только участниками процесса, если бы в нем не шла речь о том, как в корпорации тратили бюджетные деньги на зарплаты, премии, материальную помощь и другие выплаты.

В 2020 году, рассказала представитель Минфина РК Наталья Миндлина, оклады в корпорации повысились крайне неравномерно.

Для разных категорий работников увеличение окладов составило от 0,04 процента (!) до 46 процентов!

В частности, на 46% увеличили оклад главному бухгалтеру, и на 25,6% руководителям центров. Рядовые работники фактически не почувствовали улучшения своего материального положения.

Судью Елену Левичеву интересовало, в связи с чем в корпорации пошли на повышение окладов.

«В связи с тем, что заработная плата была достаточно низкая»,

- сказал представитель КРРК Александр Севастьянов.

Судя по разбросу в процентах, на которые были увеличены оклады, больше всего страдали от низкой зарплаты руководящие работники госкорпорации.

Елена Левичева искренне пыталась понять, как можно оценить уровень эффективности деятельности госкорпорации. Миндлина сказала, что корпорация участвует в ярмарках, выезжает на международные форумы, меняется налогооблагаемая база.

«Выезжать мало, это можно потратить деньги, а нам нужен результат»,

- логично возразила судья.

Она добавила, что повышение налогооблагаемой базы может быть и не связано с эффективной работой корпорации.

Миндлина обратила внимание, что корпорация выполнила показатели, которые были определены в госпрограмме, но претензии министерства связаны не с оценкой эффективности работы КРРК, а с тем, как тратились бюджетные субсидии:

«Но субсидии же даются не так, что можно их тратить на все, на что я хочу. Есть определенный порядок, который утвержден правительством».

Другой представитель Минфина Роман Пахоменко добавил:

«Мы не можем оценить экономический эффект, с точки зрения инвестиционной деятельности. Но в то же время мы проверяем расходы. Документальная проверка расходов, которые были в рамках бюджетных средств, выделенных на достижение определенных целей».

Похоже, что эффективность работы госкорпорации — это то, что никому не дано ни пощупать, ни увидеть, ни определить. В Минфине могут разве что увидеть необоснованное повышение зарплаты или неправомерное, с точки зрения утвержденного порядка, расходование бюджетных субсидий.

Одной из таких претензий со стороны Минфина является премия, которую получили руководитель корпорации, главбух и менеджер за изготовление дизайн-проекта, согласование сметной документации, закупку, доставку и хранения строительных материалов.

«Хранением кто занимался, тоже главный бухгалтер?» - просила судья представителя третьей стороны — карельского министерства экономического развития Викторию Чуркину. Та сказала, что сотрудники «были привлечены к данным видам работ». Ничего более определенного она пояснить не смогла. Да и как тут объяснишь, зачем руководителю и главбуху лично заниматься покупкой, доставкой и хранением строительных материалов.

«Мне не нужны общие фразы. Они получили конкретные денежные средства»,

- заметила судья.

Но Чуркина не готова была отвечать за сомнительное премирование работников госкорпорации.

Запутанная история возникла на почве ярмарочной деятельности. В 2022 году Корпорация развития РК провела пять ярмарок с участием сельхозпроизводителей, на которые было выделено 5,3 миллиона рублей. Вопросы у проверяющих возникли к очередной премии в сумме чуть более 72 тысячи рублей за организацию ярмарки «Сделано волшебниками», которая в декабре 2022 году состоялась в петрозаводском торговом центре «Макси». Премия была выплачена из средств, которые были выделены на проведение сельхозярморок. В Минфине настаивают, что ярмарка «Сделано волшебниками» не имела отношения к сельхозпроизводителям, а была организована в рамках развития малого предпринимательства и касалась сувенирных изделий и предметов народного промысла.

Александр Севастьянов рассказал, что в Минфине просто перепутали две выставки, которые одновременно проходили на втором и третьем этажах «Макси». По его версии, на втором этаже выставлялись изделия самозанятых, а на третьем находились сельхозпроизводители. По версии Чуркиной, эти ярмарки проходили под общим названием. Почему ярмарка на третьем этаже не была включена в отчет о проведенных выставках сельхозпроизводителей, Севастьянов не пояснил. Суду еще предстоит разобраться в «ярмарочных этажах» госкорпорации. Если Минфин окажется прав, то 72 тысячи рублей КРРК придется вернуть.

В разряд нецелевых расходов попали 117,2 тысячи рублей, которые были выплачены в качестве материальной помощи сотрудникам корпорации из средств субсидии, которые, настаивают в Минфине, на эти цели не были предназначены. Эти средства предложено вернуть в бюджет.

В корпорации считают, что материальная помощь является оплатой труда, а значит, нарушений нет. Виктория Чуркина тоже придерживается этой позиции. Правда, она не смогла сослаться на норму закона, которая бы подтверждала ее интерпретацию материальной помощи. Судья предложила ей сделать это в письменном виде.

Аналогичная ситуация и с выплатами материальной помощи гендиректору корпорации при выходе в отпуск.

В 2021 и 2022 годах руководитель корпорации, выходя в отпуск, получила в общей сложности в качестве материальной помощи 285 тысяч рублей.

Эти деньги Минфин тоже требует вернуть в бюджет. Севастьянов сказал, что это поощрительные выплаты, которые входят в оплату труда.

«Материальная помощь никак не связана с трудовым результатом конкретного сотрудника»,

- возразил Роман Пахоменко.

Вернуть в бюджет предложено и 396,9 миллиона рублей, которые в 2021-2022 годах были выплачены в качестве компенсации проезда к месту отдыха и обратно сотрудникам госкорпорации.

Причем в Минфине не утверждают, что данные выплаты были незаконны. Позиция министерства состоит в том, что на предоставление материальной помощи и компенсации проезда нельзя было тратить деньги субсидий, которые были предназначены для других целей.

Следующее заседание суда состоится 13 мая. Данное судебное разбирательство заставляет задуматься о том, с какой легкостью руководство госкорпорации, живущей фактически полностью за счет бюджетных субсидий, то есть за наш с вами счет, тратит деньги на укрепление собственного благосостояния. А эффективность существования КРРК еще надо доказать.