Карелию сегодня накроет волна прохлады с мокрым снегом

В Петрозаводске облачно, умеренные осадки в виде дождя, умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии сегодня облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +2, +7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге днем +4;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +2;
В Олонце днем +7;
В Пудоже, Сортавале днем +5;
В Сегеже днем +3.