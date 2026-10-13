Карелию сегодня накроет волна прохлады с мокрым снегом

Синоптики рассказали о погоде в республике 13 октября

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске облачно, умеренные осадки в виде дождя, умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии сегодня облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге днем +4;

В Медвежьегорске, Суоярви днем +2;

В Олонце днем +7;

В Пудоже, Сортавале днем +5;

В Сегеже днем +3.