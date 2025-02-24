Карелиястат сообщил о подорожании свеклы, бензина и корвалола

Согласно данным Карелиястата, в период с 11 по 17 февраля текущего года в Карелии зафиксированы изменения цен на различные товары и услуги. Наблюдались как рост, так и снижение стоимости отдельных категорий продуктов, медикаментов и услуг.

Среди овощей свекла столовая подорожала на 2,5 процента, а картофель — на 1,3 процента. В то же время цены на свежие огурцы и яблоки снизились на 1,5 процента, капуста белокочанная подешевела на 1,4 процента, а морковь — на 1,2 процента.

В категории других продуктов питания значительный рост цен отмечен на мясные, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания — на 7,9, 5,8 и 4,7 процента соответственно.

Также подорожали сосиски и сардельки (3,4 процента), шлифованный рис (2,7 процента), сыры (2,1 процента) и черный байховый чай (1,3 процента). В то же время вареная колбаса подешевела на 3 процента, полукопченая и варено-копченая колбаса, а также пшено — на 2,7 процента. Снижение цен также зафиксировано на сливочное масло (1,4 процента), творог (1,3 процента), гречку (1,1 процента) и пшеничную муку (1 процент).

Среди непродовольственных товаров детские подгузники подешевели на 3,2 процента, а сухой корм для домашних животных — на 1,3 процента. В то же время туалетная бумага подорожала на 2,6 процента, хозяйственное мыло и напольные пылесосы — на 1,8 процента, а детские футболки — на 1,7 процента.

В категории медикаментов корвалол подорожал на 3,2 процента, валидол и пенталгин — на 1,1 процента, а левомеколь подешевел на 2,5 процента. Среди топлива бензин АИ-98 вырос в цене на 0,5 процента, а дизельное топливо, бензин АИ-95 и АИ-92 — на 0,2 процента.

В сфере услуг восстановление зуба пломбой подорожало на 5 процентов, мойка автомобиля — на 3,3 процента, проживание в гостиницах категории 4*-5* — на 2,2 процента, а в гостиницах 1* и мотелях — на 1,9 процента. При этом проживание в гостиницах 3* подешевело на 0,4 процента.

Мониторинг цен проводился в трех городах Карелии: Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. // фото: pixabay.com