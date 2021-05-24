Карелия замахнулась на строительство детского центра за 5 миллиардов

В республике планируют создать два крупных центра для детей. О планах говорили на заседании правительства Карелии.

В настоящее время прорабатывается вопрос строительства федерального всероссийского Детского центра. Как сообщает пресс-служба правительства, подготовлена концепция объекта, произведены расчеты.

«Предельная стоимость строительства Детского центра составляет более 5 миллиардов рублей»,

- сообщает пресс-центр.

Другой проект - создание детско-юношеского центра на территории загородной базы «Айно» при карельском кадетском корпусе имени Александра Невского. По словам министра образования и спорта Романа Голубева, выделение денег ожидается в ближайшее время.

«Уже начнем проектирование лагеря, поскольку есть концепция и заключение экспертизы относительно состояния зданий. В этом году уже приступим к разработке проекта нашего круглогодичного лагеря для региональных нужд», - сказал министр. (фото forpostsevastopol.ru)